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'da 3’te 3 hesapları

Bordo-mavililer, karşısında bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor. bugün galip gelirse uzun süre sonra üçte üç yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da 3’te 3 hesapları

Süper Lig'de bugün deplasmanda ile karşılaşacak , rakibini yenerek çıkışını sürdürmenin yanı sıra bu sezon bir ilki gerçekleştirmeyi arzuluyor. Teknik direktör yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan bordo-mavililer, bu süreçte iki kez eline geçen üst üste üç maç kazanma şansını değerlendirememişti. devi, karşısında bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Son iki maçını kayıpsız geçen , Antalyaspor'u yenmesi halinde uzun bir aradan sonra üç maçlık seri yakalayacak. Trabzonspor, geçen sezon ligin 22.haftasında ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı derbi öncesi oynadığı 6 karşılaşmayı kazanırken, ardından çıktığı 30 maçta üç maç üst üste kazanamadı.

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