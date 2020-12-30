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salonda

G.Saray maçında sakatlanıp oyundan çıkan dün de takımla birlikte antrenman yapamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:25 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Vitor Hugo salonda
G.Saray maçında sakatlanıp oyundan çıkan dün de takımla birlikte antrenman yapamadı. Brezilyalı savunma oyuncusu salon çalışmalarıyla belini kuvvetlendiriyor. Sağlık heyetinin yakın gözetiminde olan futbolcunun Karagümrük karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği henüz belirsiz. Hugo'nun forma giyememesi durumunda Hosseini oynayacak.
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