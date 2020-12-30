Vitor Hugo salonda

G.Saray maçında sakatlanıp oyundan çıkan Vitor Hugo dün de takımla birlikte antrenman yapamadı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:25Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
G.Saray maçında sakatlanıp oyundan çıkan Vitor Hugo dün de takımla birlikte antrenman yapamadı. Brezilyalı savunma oyuncusu salon çalışmalarıyla belini kuvvetlendiriyor. Sağlık heyetinin yakın gözetiminde olan futbolcunun Karagümrük karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği henüz belirsiz. Hugo'nun forma giyememesi durumunda Hosseini oynayacak.