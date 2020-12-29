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'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

temsilcisinde gelir gelmez savunmaya el atmıştı. Ancak orta saha ve hücum hattı da ciddi biçimde aksıyor. Abdullah Avcı devre arası transferde önceliği takımın ana merkezi orta sahaya verdi. ve Berat Özdemir için nabız yoklanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

Bordo-mavili ekipte ateşten gömleği giyer giymez savunmaya el atmıştı.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

Takım savunmasını ayağa kaldıran deneyimli hoca bu sayede maçına kadar kayıpsız şekilde yoluna devam edebilmişti. Ancak ekibinde aksayan bölge bir değil. Hücumda ve orta sahada da ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

Özellikle oyunun ana merkezi olan orta sahadaki sorunlar 'un hem doğru savunma yapmasını hem de akıllı hücum etmesini engelliyor. da yönetimle görüşerek transferde önceliği bu bölgeye verdiğini aktardı.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

'un gündeminde ön libero için Mamadou Fofana ve İgor Kharatin isimleri var. Ancak yerli kalitesini yükseltmek isteyen ekibi 3 Türk oyuncuyla da yakından ilgileniyor.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

Bunlar bir dönem forması giyen bu sezon formasıyla parlayan Berat Özdemir. ekibi 3 oyuncu için de kulüpleriyle temasa geçti.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

Okay için Celta Vigo, Berat için de ile görüşmeler başlatıldı. Gençlerbirliği'nin yüksek bonservis istediği öğrenildi.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

TOP HIRSIZI OKAY

, yönetiminde bazı maçlarda taktik gereği topu rakibe bırakıyor.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

Ancak bordo-mavili ekibin orta sahasında top çalabilen oyuncu neredeyse yok.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Avcı onları istedi

da özellikle 'yu bu yönü sebebiyle takıma katmak istiyor. Böylece önemli bir sorunu çözecek.

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