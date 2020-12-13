Haberler Trabzonspor Afobe kesik yedi

kesik yedi

'un Kongolu forveti 5 maçtır gol atamıyordu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Afobe kesik yedi

'un Kongolu forveti 5 maçtır gol atamıyordu. Tecrübeli golcü dün kesik yedi. , onu kenara çekerek hücum hattını, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Fousseini Diabate'den oluşturdu. Ancak bu şekilde pozisyon bulamayınca deneyimli çalıştırıcı, devrede 'yi Diabate'nin yerine sahaya sürdü. Avcı yine de istediğini alamadı. Afobe ayağına gelen topları olumlu şekilde kullanamadı.

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