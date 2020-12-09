Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalması üzerine yerel basın kadro kalitesini eleştirdi.
İşte o manşetler:
GÜNEBAKIŞ: Bu takımla bu kadar. İki maçtır zorlukla kazanan Trabzonspor, Sivas karşısında durdu.
KARADENİZ: Bu silahlarla av çok zor. İlk iki maçını 1-0 kazanan Fırtına gol yollarında eksik kalınca 1 puana razı oldu.
KUZEY EKSPRES: Fırtına durdu. Avcı ile 2'de 2 yapan Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı.
SON NOKTA: Bir rüyaydı, bitti. Erzurum ve A.Gücü'nü 1-0 ile geçen Fırtına yine o büyülü sayıyı buldu ama bu kez kaçamadı.
TAKA: Nwakaeme ve Djaniny yokken sahne Ekuban ile arkadaşlarına kaldı. Ekuban'ın savaşı yetmedi.