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"Bu takımla bu kadar"

'de 'un sahasında ile 1-1 berabere kalması üzerine yerel basın kadro kalitesini eleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 23:51 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
"Bu takımla bu kadar"

'de 'un sahasında ile 1-1 berabere kalması üzerine yerel basın kadro kalitesini eleştirdi.

İşte o manşetler:
GÜNEBAKIŞ: Bu takımla bu kadar. İki maçtır zorlukla kazanan Trabzonspor, Sivas karşısında durdu.

KARADENİZ: Bu silahlarla av çok zor. İlk iki maçını 1-0 kazanan Fırtına gol yollarında eksik kalınca 1 puana razı oldu.

KUZEY EKSPRES: Fırtına durdu. Avcı ile 2'de 2 yapan Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı.

SON NOKTA: Bir rüyaydı, bitti. ve A.Gücü'nü 1-0 ile geçen Fırtına yine o büyülü sayıyı buldu ama bu kez kaçamadı.

TAKA: Nwakaeme ve Djaniny yokken sahne Ekuban ile arkadaşlarına kaldı. Ekuban'ın savaşı yetmedi.

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