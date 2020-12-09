Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalması üzerine yerel basın kadro kalitesini eleştirdi.



İşte o manşetler:

GÜNEBAKIŞ: Bu takımla bu kadar. İki maçtır zorlukla kazanan Trabzonspor, Sivas karşısında durdu.



KARADENİZ: Bu silahlarla av çok zor. İlk iki maçını 1-0 kazanan Fırtına gol yollarında eksik kalınca 1 puana razı oldu.



KUZEY EKSPRES: Fırtına durdu. Avcı ile 2'de 2 yapan Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı.



SON NOKTA: Bir rüyaydı, bitti. Erzurum ve A.Gücü'nü 1-0 ile geçen Fırtına yine o büyülü sayıyı buldu ama bu kez kaçamadı.



TAKA: Nwakaeme ve Djaniny yokken sahne Ekuban ile arkadaşlarına kaldı. Ekuban'ın savaşı yetmedi.