Yeni hoca ve yeni fikirler

Karadenız devinin sağ beki Joao Pereira, Erzurum maçında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:13Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Karadenız devinin sağ beki Joao Pereira, Erzurum maçında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi. 36 yaşındaki savunmacı, "Takım halinde oynadık. Beraber koşmaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Yeni hocamız var, yeni fikirleri var. Onun oyun sistemine adapte olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.