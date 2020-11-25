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Yeni hoca ve yeni fikirler

Karadenız devinin sağ beki , maçında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:13 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Yeni hoca ve yeni fikirler
Karadenız devinin sağ beki , maçında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi. 36 yaşındaki savunmacı, "Takım halinde oynadık. Beraber koşmaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Yeni hocamız var, yeni fikirleri var. Onun oyun sistemine adapte olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
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