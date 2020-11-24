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6 maç sonra gol yemedi

arasında göreve gelen 'nın takım içerisinde ön plana çıkartmaya çalıştığı, "Takım savunması" mantalitesi maç içerisinde zaman zaman aksasa da 90 dakika sonunda işe yaradı. Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören devi, Erzurumspor maçında kalesini de kapadı. Bu sezon ligin sadece ikinci haftasında deplasmanda 'den (0-0) gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Trabzonspor 6 maç sonra gol yemedi

Milli maç arasında göreve gelen 'nın takım içerisinde ön plana çıkartmaya çalıştığı, "Takım savunması" mantalitesi maç içerisinde zaman zaman aksasa da 90 dakika sonunda işe yaradı. Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören devi, Erzurumspor maçında kalesini de kapadı. Bu sezon ligin sadece ikinci haftasında deplasmanda 'den (0-0) gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.

EVİNDE 308 GÜN SONRA KAPADI
En son sahasında geçen sezon ligin 18. haftasında 'yı 6-0 mağlup ederek gol yemeyen bordo-mavililer, 11 maç sonra kalesini kapadı. Karadeniz ekibi, ligde 308 gün sonra iç sahada bir maçta rakibine gol izni vermedi.

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