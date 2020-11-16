Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den mesaj: Devam edeceğim

Milli arada sakatlığını atlatıp takıma dönen Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de olmaya hazırlanıyor.

Çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı yıldız bu sezon attığı golleri paylaşırken, "Devam edeceğim" notunu düştü.

Forma giytiği son Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik müthiş bir performans gösteren 31 yaşındaki kanat, Abdullah Avcı'nın da hücumda en çok güvendiği isim konumunda.



