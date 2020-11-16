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'un yıldızı Nwakaeme'den mesaj: Devam edeceğim

'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaemede'den iddialı bir mesaj geldi. hesabından attığı golleri paylaşan tecrübeli futbolcu paylaşımına, "Devam edeceğim" notunu düştü. Nwakaeme'nin paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:19
Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den mesaj: Devam edeceğim

Milli arada sakatlığını atlatıp takıma dönen 'un yıldızı Anthony Nwakaeme, 'in 9. haftasında oynanacak olan Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de olmaya hazırlanıyor.

Çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı yıldız bu sezon attığı golleri paylaşırken, "Devam edeceğim" notunu düştü.

Forma giytiği son mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik müthiş bir performans gösteren 31 yaşındaki kanat, 'nın da hücumda en çok güvendiği isim konumunda.


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