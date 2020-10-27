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'da karar anı

Yönetim, Başkan ’na tam yetki verdi. , ve Şota gündemde ama Abdullah Avcı bir adım önde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'da karar anı

Geçtiğimiz sezon son haftalarda kaybedilen şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran , takımın başına İngiliz antrenör Eddie Newton'u getirmişti. 'e yine şampiyonluk parolasıyla giren ekibinde, ilk 6 hafta sonunda istenen sonuçlar gelmedi. Sadece bir galibiyet alabilen ve topladığı beş puanla zirvenin uzağında kalan bordo-mavililerin, son olarak 'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı. Alınan mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Yönetim kurulu, bu konudaki tüm sorumluluğu Başkan 'na verdi. Ağaoğlu'nun da yönetim kurulunun da teknik direktör değişikliği konusundaki kararını kısa süre içerisinde vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüpte toplantıda gündeme gelen isimlerin , ve Şota olduğu öğrenilirken, bazı yöneticilerin de farklı isimler önerdiği öğrenildi. Ancak daha önce bir görüşme gerçekleştirilen ve rakamsal konular dahil tüm konuların masaya yatırıldığı Abdullah Avcı'nın ise ön planda olduğu öğrenildi. Bu konuda birkaç gün içinde sıcak gelişmeler bekleniyor.

AVCI İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile bir iki gün içinde bir araya geleceği belirtildi. Ağaoğlu sezon başında Avcı ile bir araya gelmişti. 57 yaşındaki hoca bir sunum gerçekleştirmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi taraflar yeniden bir araya gelecek.

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