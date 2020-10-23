Karadeniz devinde hafta içerisinde yaşanan teknik direktör tartışmalarına son noktayı koyan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir araya gelmiş ve onunla yaptığı toplantıda kendisine olan desteğini dile getirmişti. İngiliz teknik adama, kendisini göreve getirirken uzun vadeli bir planlama düşündüklerini söyleyen Ağaoğlu'nun "Size başından beri inanıyoruz hocam. Burası Trabzonspor ve istenilen, beklenen sonuçlar gelmeyince herkes tartışılır. Eleştirilere son verecek olan sizsiniz. Biz sizin yanınızdayız ve bu mücadeleyi birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Size inanıyoruz hocam
Başkan Ağaoğlu’nun Newton ile yaptığı görüşmede “Size en başından beri inanıyoruz. Burası Trabzon ve başarı gelmeyince herkes tartışılır. Bunlara siz son vereceksiniz” dediği öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50