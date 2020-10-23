Size inanıyoruz hocam

Karadeniz devinde hafta içerisinde yaşanan teknik direktör tartışmalarına son noktayı koyan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir araya gelmiş ve onunla yaptığı toplantıda kendisine olan desteğini dile getirmişti. İngiliz teknik adama, kendisini göreve getirirken uzun vadeli bir planlama düşündüklerini söyleyen Ağaoğlu'nun "Size başından beri inanıyoruz hocam. Burası Trabzonspor ve istenilen, beklenen sonuçlar gelmeyince herkes tartışılır. Eleştirilere son verecek olan sizsiniz. Biz sizin yanınızdayız ve bu mücadeleyi birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.