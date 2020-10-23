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inanıyoruz hocam

Başkan Ağaoğlu’nun ile yaptığı görüşmede “ en başından beri inanıyoruz. Trabzon ve başarı gelmeyince herkes tartışılır. Bunlara siz son vereceksiniz” dediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Size inanıyoruz hocam

devinde hafta içerisinde yaşanan tartışmalarına son noktayı koyan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie ile bir araya gelmiş ve onunla yaptığı toplantıda kendisine olan desteğini dile getirmişti. İngiliz teknik adama, kendisini göreve getirirken uzun vadeli bir planlama düşündüklerini söyleyen Ağaoğlu'nun " başından beri inanıyoruz hocam. ve istenilen, beklenen sonuçlar gelmeyince herkes tartışılır. Eleştirilere son verecek olan sizsiniz. Biz sizin yanınızdayız ve bu mücadeleyi birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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