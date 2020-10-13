Trabzonspor Birleşmiş Milletler gibi

Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından bordo-mavili takımın bünyesine katılan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Futbol oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.



YENİDEN BREZİLYA PAZARINDA

Fırtına geçtiğimiz yılın devre arasında Guilherme ve Messias transfer ederek 8 yıl aradan sonra yeniden Brezilya pazarına yönelmişti. Tarihinde en çok transferi bu ülkeden yapan bordo-mavililer, söz konusu iki oyuncudan beklediği verimi alamayarak yollarını ayırdı. Trabzon, bu sezon söz konusu ülkeden Hugo, Marlon ve Flavio'yu renklerine kattı.