Haberler Trabzonspor Trabzonspor Birleşmiş Milletler gibi

Birleşmiş Milletler gibi

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan , bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla 'dan gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 00:36 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 06:50
Trabzonspor Birleşmiş Milletler gibi

Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından bordo-mavili takımın bünyesine katılan , 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. oynadığı 13 yılın 8 yılını 'da geçirdi.

YENİDEN BREZİLYA PAZARINDA
Fırtına geçtiğimiz yılın devre arasında Guilherme ve Messias ederek 8 yıl aradan sonra yeniden pazarına yönelmişti. Tarihinde en çok transferi bu ülkeden yapan bordo-mavililer, söz konusu iki oyuncudan beklediği verimi alamayarak yollarını ayırdı. Trabzon, bu sezon söz konusu ülkeden Hugo, Marlon ve Flavio'yu renklerine kattı.

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