Eddie Newton dedektif gibi çalışıyor

Ekuban, Hosseini, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Taha Tunç, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakan Gündüz gibi isimler hakkında detaylı bilgiler alındı. Oyuncuların yaptıkları çalışmaları analiz sistemine kayıt ettiren İngiliz hoca, tüm futbolcuların performans analizlerini haftalık olarak değerlendiriyor. Newton, analizlere göre kadro kuruyor.