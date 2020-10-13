Ekuban, Hosseini, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Taha Tunç, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakan Gündüz gibi isimler hakkında detaylı bilgiler alındı. Oyuncuların yaptıkları çalışmaları analiz sistemine kayıt ettiren İngiliz hoca, tüm futbolcuların performans analizlerini haftalık olarak değerlendiriyor. Newton, analizlere göre kadro kuruyor.
Eddie Newton dedektif gibi çalışıyor
Teknik direktör Eddie Newton, milli takımlara giden oyuncularının performanslarını takip etmeleri için yardımcılarıyla bir analiz ekibi kurdu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 06:50