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Erzurumspor 2-1 | MAÇ SONUCU

Son dakika... 'e verilen milli arada , hazırlık karşılaşması kapsamında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 18:21
BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmedi. Bordo-mavili takım, ekiplerinden Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi

'nda oynanan hazırlık mücadelesi, 'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlandı. Karşılaşma ev sahibi ekibini 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Erzurumspor'un golleri ve Ricardo Gomes'ten geldi. Trabzospor'un tek golünü ise kaydetti.

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

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