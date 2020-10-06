Giuliano olmadı

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:37Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Trabzonspor, transferin son gününde Giuliano'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba gösterdi. Bordomavili yöneticiler, bir dönem Fenerbahçe forması giyen son olarak Al Nasr'da forma giyen Brezilyalı oyuncuyla görüştü. Karadeniz ekibinin yöneticileri verebilecekleri maksimum teklifi 30 yaşındaki oyuncuya ilettiler. Ancak Giuliano ve menajeri Karadeniz temsilcisinin önerisini düşük buldu. Trabzonspor da rakamı daha fazla yükseltmeyince transfer gerçekleşmedi.