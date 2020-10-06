Haberler Trabzonspor Giuliano olmadı

olmadı

, transferin son gününde 'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:37 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Giuliano olmadı
, transferin son gününde 'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba gösterdi. Bordomavili yöneticiler, bir dönem Fenerbahçe forması giyen son olarak Al Nasr'da forma giyen Brezilyalı oyuncuyla görüştü. Karadeniz ekibinin yöneticileri verebilecekleri maksimum teklifi 30 yaşındaki oyuncuya ilettiler. Ancak Giuliano ve menajeri Karadeniz temsilcisinin önerisini düşük buldu. Trabzonspor da rakamı daha fazla yükseltmeyince transfer gerçekleşmedi.
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