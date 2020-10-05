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şike davasını 'e taşıma kararı aldı

Kulübü Eda Lermi, 2010-2011 sezonuyla ilgili Avrupa Mahkemesi'ne () başvuracaklarını açıkladı. Lermi, "Şike davasını AİHM'e taşıma kararı aldık. Haklı olduğumuz bu dava için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 15:16
Trabzonspor şike davasını AİHM'e taşıma kararı aldı

2010-2011 sezonunda şampiyonluğun şikeyle elinden alındığını öne süren , son olarak kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşımış ama yine istediği sonucu alamamıştı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında davayı Avrupa Mahkemesi'ne götürme kararı aldı.

Trabzonspor'un Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yönetim Kurulu olarak şike davasını 'e taşıma kararı aldık. AİHM insan hakları kriterleri uyarınca olayları yargılayan bir kurum. Haliyle hukuki olarak bu yolumuz da açık. Avukatlarımızla birlikte, kulübümüzün şikeyle ilgili yürüttüğü hukuki mücadeleleri bir dosya haline getiriyoruz. Bu çalışmalar bitmek üzeredir. En kısa zamanda tamamlayıp şike davasını AİHM'e götüreceğiz. Haklı olduğumuz bu dava için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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