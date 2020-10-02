Hedef ilk deplasman galibiyeti

Fırtına, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo- mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Fırtına, ligde bu sezon oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken 4 puan topladı. Teknik direktör Eddie Newton, Gaziantep karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Dış sahada ilk maçta Denizlispor ile 0-0 kalan Karadeniz ekibi, Gaziantep'te kazanarak zirveye doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takıma yeni oyun anlayışını ve sistemini empoze etmek isteyen İngiliz teknik adam, Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK'yı da yenerek ikide iki planları yapıyor.

SÜPER LİG'DE 3. KEZ

2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK, Trabzonspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan iki müsabakada Fırtına sahasında rakibini 4-1 yendi, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: GÜNAY, PAPY, TOŞCA, KANA BIYIK, MORAIS, OLKOWSKI, KENAN, ANDRE, GÜRAY JEFFERSON MAXIM

TRABZONSPOR: ERCE, PEREIRA, HÜSEYİN, EDGAR, MARLON, FLAVIO, BAKER, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE