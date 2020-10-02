Djaniny Trabzon'da

Sörloth'un Alman ekibi Leipzig'e gitmesinden sonra forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Benik Afobe'yi kadroya katmıştı. Ancak yeni bir santrfor daha almayı planlayan bordo-mavililer, 23 yaşındaki Belçikalı Dimata ve Djaniny ile uzun zamandır görüşme halindeydi. Öncelikli Dimata'ya ağırlık veren Karadeniz devinin kurmayları, genç futbolcuda ilerleme kaydedemeyince Djaniny ile prensipte anlaştı. Kulübü Al Ahli ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 29 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. 1.90 boyundaki golcü oyuncu ile bugün Trabzon'da yapılacak son görüşme sonrası üç yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

MEKSİKA'DA GOL KRALI OLDU

Yeşil Burun Adası vatandaşı olan futbolcu kariyerinde Benfica, Nacional ve Santos Laguna gibi takımlarda da forma giydi. Djaniny geçtiğimiz sezon oynadığı 25 maçta sekiz gol attı ve iki de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, forvet arkası ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı oyuncu için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi. Djaniny 2017-2018 yılında Meksika Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu. İki kez de Meksika Şampiyonluğu yaşadı.

SAĞ AYAĞI RAKET GİBİ

Karadeniz devinin imza attırmak üzere olduğu Djaniny sağ ayağını çok etkili kullanan bir isim. Uzaktan şutları ile de tanınan 29 yaşındaki futbolcu, çok büyük bir aksilik çıkmazsa bu sezon bordomavili takım için ter dökecek.

Djaniny KİMDİR?

Tam adı ile Jorge Djaniny Tavares Semedo, Yeşil Burun Adalı futbolcu. 2013 yılında Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları forması ile boy gösterdi. Son olarak Suudi Arabistan ligi takımı Ah Ahli'de oynadı. 16 Temmuz 2018'de Santos Laguna'dan Al Ahli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Djaniny, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Al Ahli'de çıktığı 56 mücadelede 32 kez fileleri sarstı ve 10 da asist yaparak 42 gole direkt etki etti.