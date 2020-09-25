Haberler Trabzonspor Fırtına taktik çalıştı

Fırtına taktik çalıştı

'in 3'üncü haftasında yarın 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Fırtına taktik çalıştı
Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda ilk olarak top ve aletlerle kondisyon ve kuvvet artırıcı hareketler gerçekleştirildi. İdman taktiksel çalışmalarla son buldu. Sakatlığı bulunan Trondsen'in yer almadığı idmanda, Kamil takımdan ayrı olarak çalıştı.
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