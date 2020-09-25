Fırtına taktik çalıştı

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:17Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
SüperLig'in 3'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ilk olarak top ve aletlerle kondisyon ve kuvvet artırıcı hareketler gerçekleştirildi. İdman taktiksel çalışmalarla son buldu. Sakatlığı bulunan Trondsen'in yer almadığı idmanda, Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı olarak çalıştı.