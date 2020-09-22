Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Crystal Palace'tan kiraladığı Sörloth'un yeni adresi Leipzig oldu.

Bir süredir bordo-mavili takımda krize neden olan Norveçli yıldızın durumu çözüme kavuştu. Karadeniz ekibi, Alman takımı Leipzig ve Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, yıldız ismin transferi için Leipzig ile görüşmelere başladığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

LEIPZIG VİDEOYLA AÇIKLADI!

Öte yandan Trabzonspor'un ardından Leipzig kulübü de Sörloth transferini resmen açıkladı. Alman ekibi, Norveçli yıldızı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

"LEIPZIG BENİM TARZIMA ÇOK UYGUN"

Trabzonspor'dan Bundesliga takımı Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalarken, kendisi için hazırlanan törende açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Nagelsmann'ın oyun tarzının kendisine çok uygun olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "İlk birkaç görüşmeden sonra Leipzig için oynamak istediğimi fark ettim. Leipzig, geçen sezon ligde ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla çok ilgi çekiciydi. Nagelsmann'ın oynattığı ofansif futbol benim tarzım için de çok uygun. Bundesliga'da mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.