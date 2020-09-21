Trabzonspor'da sakatların son durumu

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 puan toplayabilen Trabzonspor'da sakat oyuncuların çokluğu da can sıkıyor. İşte bordo-mavili takımdaki sakat futbolcuların sn durumları...
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:38Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Joao Pereira: Portekizli sağ bek takımdan ayrı koşular yapıyor. Topla kendini denedi.
Marlon: Sol bekin yeni sahibi de Joao Pereira gibi düz koşu ile hazırlanıyor.
Yusuf Sarı: Sakatlıkları geride bıraktı. Takımla çalışmaya başladı. Dönüşü sevindirdi.
Ekuban: Tedavisi sürüyor.
Hosseini: Tedavisi sürüyor.
K.Ahmet: Tedavisi sürüyor.