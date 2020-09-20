Doğru penaltı VAR’a takıldı

Trabzonspor'un Denizlispor deplasmanında kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Nwakaeme, Lopes ve Aissati'nin arasından nefis sıyrıldı. Nijeryalı yıldız ceza sahasına girdikten sonra rakibi tarafından arkadan itilerek düşürüldü. Hakem Volkan Bayarslan da 1.5 metre önündeki pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR başındaki Yaşar Kemal Uğurlu, inceleme tavsiyesinde bulundu. Bayarslan, VAR'a bakıp kararını değiştirdi. Bordo-mavili taraftarlar, hakemin gözünün önünde çaldığı penaltı kararının değişmesine tepki gösterdi.