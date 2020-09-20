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Doğru penaltı VAR’a takıldı

’nin düşürülmesine Bayarslan penaltıyı çaldı. VAR’dan izleyip iptal etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Doğru penaltı VAR’a takıldı

'un Denizlispor deplasmanında kazandığı penaltı VAR'dan döndü. , Lopes ve Aissati'nin arasından nefis sıyrıldı. Nijeryalı yıldız ceza sahasına girdikten sonra rakibi tarafından arkadan itilerek düşürüldü. Hakem Volkan Bayarslan da 1.5 metre önündeki pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR başındaki , inceleme tavsiyesinde bulundu. Bayarslan, VAR'a bakıp kararını değiştirdi. Bordo-mavili taraftarlar, hakemin gözünün önünde çaldığı penaltı kararının değişmesine tepki gösterdi.

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