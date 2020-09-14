Daha sezon başındayız

aça Sörloth'un yokluğundü santrfor noktasında başlayan Caleb Ekuban, daha çok maçın oynanacağını savundu.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:25Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Maça Sörloth'un yokluğundü santrfor noktasında başlayan Caleb Ekuban, daha çok maçın oynanacağını savundu. Ganalı yıldız, "Trabzonspor istediği oyun tabii ki bu değil. Daha iyi olacağız henüz ligin ilk maçındayız. Lig uzun bir maraton. Taraftarların sahada görmek istediği futbolu gün geçtikçe oynayacağız" diye konuştu.