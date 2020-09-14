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Daha sezon başındayız

aça Sörloth'un yokluğundü santrfor noktasında başlayan , daha çok maçın oynanacağını savundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Daha sezon başındayız
Maça Sörloth'un yokluğundü santrfor noktasında başlayan , daha çok maçın oynanacağını savundu. Ganalı yıldız, " istediği oyun tabii ki bu değil. Daha iyi olacağız henüz ligin ilk maçındayız. Lig uzun bir maraton. Taraftarların sahada görmek istediği futbolu gün geçtikçe oynayacağız" diye konuştu.