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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yeni Colman Trondsen

Yeni Colman Trondsen

devinin yeni transferi ilk idmandaki görüntüsüyle bordo-mavililerin unutulmaz ismi 'ı anımsattı.

devinin yeni transferi ilk idmandaki görüntüsüyle bordo-mavililerin unutulmaz ismi 'ı anımsattı. Saçına taktığı bantla Arjantinli futbolcuyu akıllara getirdi. Bordo-mavililer "Bandanayı taktıysa tamamdır. Belli ki kumaşı iyi" yorumu yaptılar.
  1. 19.8.2020
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