Aile saadeti

Bordo-mavili takımın tecrübeli sağ beki Joao Pereira, yeni sezona bireysel çalışmalarla hazırlanıyor. Takım henüz antrenmanlara başlamasa da Portekizli futbolcu evinde idmanlara devam ediyor. Ailesi ile birlikte Portekiz'de tatilde olan 36 yaşındaki Pereira, bu çalışmalarını sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

