Aile saadeti
Bordo-mavili takımın tecrübeli sağ beki Joao Pereira, yeni sezona bireysel çalışmalarla hazırlanıyor. Takım henüz antrenmanlara başlamasa da Portekizli futbolcu evinde idmanlara devam ediyor. Ailesi ile birlikte Portekiz'de tatilde olan 36 yaşındaki Pereira, bu çalışmalarını sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
Bordo-mavili takımın tecrübeli sağ beki Joao Pereira, yeni sezona bireysel çalışmalarla hazırlanıyor. Takım henüz antrenmanlara başlamasa da Portekizli futbolcu evinde idmanlara devam ediyor. Ailesi ile birlikte Portekiz'de tatilde olan 36 yaşındaki Pereira, bu çalışmalarını sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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