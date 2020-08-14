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14 Ağustos 2020, Cuma
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Aile saadeti

Aile saadeti

Bordo-mavili takımın tecrübeli sağ beki , bireysel çalışmalarla hazırlanıyor. Takım henüz antrenmanlara başlamasa da Portekizli futbolcu evinde idmanlara devam ediyor. ile birlikte Portekiz'de tatilde olan 36 yaşındaki Pereira, bu çalışmalarını hesabından da paylaşıyor.

Bordo-mavili takımın tecrübeli sağ beki , bireysel çalışmalarla hazırlanıyor. Takım henüz antrenmanlara başlamasa da Portekizli futbolcu evinde idmanlara devam ediyor. ile birlikte Portekiz'de tatilde olan 36 yaşındaki Pereira, bu çalışmalarını hesabından da paylaşıyor.

  1. 14.8.2020
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