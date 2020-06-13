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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Mecburi rotasyon

Mecburi rotasyon

, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından maçına mecburi rotasyonlarla çıktı.

, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından maçına mecburi rotasyonlarla çıktı. Lige ara verilmeden önce oynanan son maçındaki 11'inden sadece sakatlığı bulunan Sosa'nın yerine Guilherme'yi ilk 11'de başlatan Çimşir, geri kalan kadroyu korudu.
  1. 13.6.2020
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