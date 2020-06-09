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09 Haziran 2020, Salı
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Sosa’dan müjde

Sosa’dan müjde

Bordo-mavili takımın kaptanı , antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede sakatlanmıştı.

Bordo-mavili takımın kaptanı , antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede sakatlanmıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun önceki gün idmanı yarıda bıraktığı belirtilirken yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun ile oynanacak mücadelede sahadaki yerini alabileceği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun bu süreye kadar sağlık ekibinin kontrolünde takımla birlikte çalışacağı kaydedildi. Bu haber en çok teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti.
  1. 9.6.2020
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