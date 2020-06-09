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09 Haziran 2020, Salı
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Erce iddialı

Erce iddialı

temsilcisinin başarılı kalecisi , ligin kalan bölümü için çok iyi çalıştıklarını söyledi.

temsilcisinin başarılı kalecisi , ligin kalan bölümü için çok iyi çalıştıklarını söyledi. 25 yaşındaki eldiven "Hedefimiz çifte kupa. Tüm takım buna inanıyor" ifadelerini kullandı.
  1. 9.6.2020
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