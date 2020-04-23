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23 Nisan 2020, Perşembe
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getirmiş

Şota Arveladze getirmiş

ekibine geldiğinden beri oynadığı futbolla mest eden 'nin transferinde kulübün efsane isimlerden 'nin aracı olduğu öğrenildi.

ekibine geldiğinden beri oynadığı futbolla mest eden 'nin transferinde kulübün efsane isimlerden 'nin aracı olduğu öğrenildi. Gürcü çalıştırıcı "Nwakaeme'yi 'de çalışırken tanıyordum. Başkan ile konuştum. Beni arayıp, Nwakaeme'yi sordular. Ben de 'Sakın kaçırmayın' cevabını verdi. Onlar da gidip hemen transferini gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı
  1. 23.4.2020
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