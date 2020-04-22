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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Serkan'a

Serkan'a zam

Yönetim gelecek sezon sağ beki teslim etmeyi düşündüğü 'ın sözleşmesinde düzeltmeye gidecek. Ayda 10 bin TL kazanan 20 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yapılacağı dile getirildi.

Yönetim gelecek sezon sağ beki teslim etmeyi düşündüğü Serkan Asan'ın sözleşmesinde düzeltmeye gidecek. Ayda 10 bin TL kazanan 20 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yapılacağı dile getirildi.
  1. 22.4.2020
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