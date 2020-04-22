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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Bilal sürekli çalışıyor

Bilal sürekli çalışıyor

Devre arasında 'a olan  corona virüsü günlerinde durmadan çalışıyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu "Bir futbolcu için bu kadar ara verdikten sonra lige konsantre olmak kolay değil. Şampiyonluk yarışındaydık ve hepimiz en fit durumdaydık. Şimdi takım arkadaşlarımızı bile göremiyoruz" dedi.

Devre arasında 'a olan corona virüsü günlerinde durmadan çalışıyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu "Bir futbolcu için bu kadar ara verdikten sonra lige konsantre olmak kolay değil. Şampiyonluk yarışındaydık ve hepimiz en fit durumdaydık. Şimdi takım arkadaşlarımızı bile göremiyoruz" dedi.
  1. 22.4.2020
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