Badou Ndiaye yetişecek
Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada sol diz dış menisküsündeki yırtığından ameliyat olan Badou Ndiaye'den iyi haberler var. Senegalli orta saha oyuncusunun saha çalışmalarına dönmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenildi.
Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada sol diz dış menisküsündeki yırtığından ameliyat olan Badou Ndiaye'den iyi haberler var. Senegalli orta saha oyuncusunun saha çalışmalarına dönmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenildi. TFF, sezonun en erken Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Böylece 29 yaşındaki futbolcu top santraya yeniden konulduğunda sahada olabilecek. Maçlar başlamadan önceki hazırlık devresinde takımla birlikte çalışabilecek.
1 GOL, 4 ASİST
NDIAYE, sezonun ilk yarısında Stoke City'de skora etki edememişti. Trabzonspor'da ise Ç.Rize ağlarına 1 gol bıraktı. Sivas, Beşiktaş, Denizlispor ve Erzurumspor karşılaşmalarında ise 1'er asist yaptı. Toplamda 1 gol, 4 asistle oynuyor.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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