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05 Nisan 2020, Pazar
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yetişecek

Badou Ndiaye yetişecek

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada sol diz dış menisküsündeki yırtığından ameliyat olan 'den iyi haberler var. Senegalli orta saha oyuncusunun saha çalışmalarına dönmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenildi.

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada sol diz dış menisküsündeki yırtığından ameliyat olan 'den iyi haberler var. Senegalli orta saha oyuncusunun saha çalışmalarına dönmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenildi. , sezonun en erken Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Böylece 29 yaşındaki futbolcu top santraya yeniden konulduğunda sahada olabilecek. Maçlar başlamadan önceki hazırlık devresinde takımla birlikte çalışabilecek.

1 GOL, 4 ASİST
NDIAYE, sezonun ilk yarısında 'de skora etki edememişti. 'da ise Ç.Rize ağlarına 1 gol bıraktı. , , Denizlispor ve Erzurumspor karşılaşmalarında ise 1'er asist yaptı. Toplamda 1 gol, 4 asistle oynuyor.

  1. 5.4.2020
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