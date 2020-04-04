Türkmen mutfağa girdi

Bordo-mavililerden yeni bir konsept daha... İlk kez Çin'in Wuhan kentinde etkisini gösteren ardından tüm dünyada etkisini arttırarak salgın haline dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19), birçok lige ara verilmesine sebep oldu. Trabzonspor kulübünün yetkililerce yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyan futbolcuların yemek yaptıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşacağı "Mutfak Pasları'' konseptinin ilk konuğu ise stoper Hüseyin Türkmen oldu. 22 yaşındaki oyuncunun yemek tercihi etli kuru fasulye ve pilavdan yana oldu.