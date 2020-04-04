Türkmen mutfağa girdi
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Trabzonspor kulübünden yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Hüseyin Türkmen, "Mutfak Pasları" isimli konsepte konuk oldu.
Bordo-mavililerden yeni bir konsept daha... İlk kez Çin'in Wuhan kentinde etkisini gösteren ardından tüm dünyada etkisini arttırarak salgın haline dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19), birçok lige ara verilmesine sebep oldu. Trabzonspor kulübünün yetkililerce yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyan futbolcuların yemek yaptıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşacağı "Mutfak Pasları'' konseptinin ilk konuğu ise stoper Hüseyin Türkmen oldu. 22 yaşındaki oyuncunun yemek tercihi etli kuru fasulye ve pilavdan yana oldu.
- 4.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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