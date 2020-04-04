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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Türkmen mutfağa girdi

Türkmen mutfağa girdi

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulübünden yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan , "" isimli konsepte konuk oldu.

Bordo-mavililerden yeni bir konsept daha... İlk kez 'in Wuhan kentinde etkisini gösteren ardından tüm dünyada etkisini arttırarak salgın haline dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19), birçok lige ara verilmesine sebep oldu. kulübünün yetkililerce yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyan futbolcuların yemek yaptıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşacağı "'' konseptinin ilk konuğu ise stoper oldu. 22 yaşındaki oyuncunun yemek tercihi etli kuru fasulye ve pilavdan yana oldu.

  1. 4.4.2020
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