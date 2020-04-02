Sakatlık kabusu yaşandı
Trabzonspor bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, sakatlıklar ve cezalardan çektiği kadar… Bordo-mavili oyuncular geride kalan 26 haftada toplam toplam 101 maç kaçırdı. Şu anda kadroda yer alan isimler 84 maç, ilk yarıda kadroda olup şu anda kadroda yer almayanlar ise 21 karşılaşma kaçırdı.
Trabzonspor bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, sakatlıklar ve cezalardan çektiği kadar… Bordo-mavili oyuncular geride kalan 26 haftada toplam toplam 101 maç kaçırdı. Şu anda kadroda yer alan isimler 84 maç, ilk yarıda kadroda olup şu anda kadroda yer almayanlar ise 21 karşılaşma kaçırdı.
A.Ömür 20 maç sakatlık
Ahmet Canbaz 14 maç sakatlık
Yusuf Sarı ve Ekuban 11 maç sakatlık
K.Ahmet 6 maç sakatlık
Hosseini 5 maç sakatlık
Arda 4 maç sakatlık,
Parmak 2 maç sakatlık, 2 maç cezalı
Novak, Pereira, Kerem 3 maç sakatlık
Erce, Manoel 2 maç sakatlık, Sosa 1 maç sakatlık 1 maç cezalı
Da Costa, Abdürrahim, Doğan 1'er maç sakatlık
Uğrucan Çakır, Campi, Guilherme 1'er maç cezalı.
İŞTE O LİSTE
Fırtına'da ilk yarıda Onazi 13 maç, Sturridge 7, İvanildo ise 3 maç sakatlık yüzünden kaçırdı. Obi Mikel ise 4 maçta sakatlık, 1 maçta ise sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadı.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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