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31 Mart 2020, Salı
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Avrupa da hayran

Avrupa da hayran

Bu sezon 'da oynadığı 39 maçta 25 gol, 7 asist üreterek istatistikleri parçalayan 'un göz kamaştırıcı performansı İngiliz basınının da dikkatinden kaçmıyor.

Bu sezon 'da oynadığı 39 maçta 25 gol, 7 asist üreterek istatistikleri parçalayan 'un göz kamaştırıcı performansı İngiliz basınının da dikkatinden kaçmıyor. Dünyaca ünlü Skysports tarafından yapılan derlemede 'ın sezon başında 2 yıllığına kiralık verdiği 24 yaşındaki santrforun Trabzonspor'da attığı gollerle 'in radarına girdiği belirtildi. Ayrıca Sörloth'un yanı sıra 'un gol makinesi Haaland ve 'da kiralık forma giyen Real Madrid'li Ödegaard'ın form durumlarına dikkat çekilerek, "Norveç , Sörloth, Haaland ve Ödegaard gibi genç yetenekleriyle gelecek yıllara damgasını vuracak kapasitede" yorumu yapıldı.

ESKİ TAKIMI İLE YARIŞIYOR
Skysports'taki haberde Cyrstal Palace'ın bu sezon takım halinde attığı gol sayısı ile Sörloth'un performansı karşılaştırılarak, "Sörloth Trabzonspor'da 25 gol attı, Cyrstal Palace ise 'de sadece 26 kez sevinebildi" ifadeleri kullanıldı.

  1. 31.3.2020
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