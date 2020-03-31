Avrupa da hayran

Bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 39 maçta 25 gol, 7 asist üreterek istatistikleri parçalayan Alexander Sörloth'un göz kamaştırıcı performansı İngiliz basınının da dikkatinden kaçmıyor. Dünyaca ünlü Skysports tarafından yapılan derlemede Cyrstal Palace'ın sezon başında 2 yıllığına kiralık verdiği 24 yaşındaki santrforun Trabzonspor'da attığı gollerle Real Madrid'in radarına girdiği belirtildi. Ayrıca Sörloth'un yanı sıra Borussia Dortmund'un gol makinesi Haaland ve Real Sociedad'da kiralık forma giyen Real Madrid'li Ödegaard'ın form durumlarına dikkat çekilerek, "Norveç Milli Takımı, Sörloth, Haaland ve Ödegaard gibi genç yetenekleriyle gelecek yıllara damgasını vuracak kapasitede" yorumu yapıldı.



ESKİ TAKIMI İLE YARIŞIYOR

Skysports'taki haberde Cyrstal Palace'ın bu sezon takım halinde attığı gol sayısı ile Sörloth'un performansı karşılaştırılarak, "Sörloth Trabzonspor'da 25 gol attı, Cyrstal Palace ise Premier Lig'de sadece 26 kez sevinebildi" ifadeleri kullanıldı.