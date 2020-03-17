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17 Mart 2020, Salı
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Kalkavan VAR’sa Fırtına kazanamıyor

Kalkavan VAR’sa Fırtına kazanamıyor

 temsilcisi, 'ın bu sezon atandığı 4 lig karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremedi.

temsilcisi, 'ın bu sezon atandığı 4 lig karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremedi. Kalkavan 1 maçta orta hakem, 3 mücadelede ise VAR olarak görev yaptı. bu mücadelelerde 3 kez berabere kaldı. 1 de yenilgi aldı. İşte o maçlar:

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR: 1-1 18 AĞUSTOS 2019 PAZAR

Kasımpaşalı K.Hafez, Pereira'yı ceza alanında düşürdü. penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da "Devam" dedi.

TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ: 2-2 15 EYLÜL 2019 PAZAR

Mete Kalkavan bu maçta orta hakemdi. G.Bbirliği'nin attığı ikinci golden önce Sturridge faulle yere indirildi. Bunu da atladı.

TRABZONSPOR-DENİZLİ: 1-2 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Maçta iki kritik pozisyon oldu. İlkinde iki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. İkincisinde Ekuban ceza sahasında indirildi. Kalkavan yine es geçti.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR: 2-2 15 MART 2020 PAZAR

Skrtel, hava topuna yükselmeye çalışan Nwakaeme'yi formasından çekip net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR başındaki Mete Kalkavan uyudu.

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Geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta penaltısı es geçildi. Aydınus ve Kalkavan talimatları yerine getirdi.

  1. 17.3.2020
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