Kalkavan VAR’sa Fırtına kazanamıyor

Karadeniz temsilcisi, Mete Kalkavan'ın bu sezon atandığı 4 lig karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremedi. Kalkavan 1 maçta orta hakem, 3 mücadelede ise VAR olarak görev yaptı. Trabzonspor bu mücadelelerde 3 kez berabere kaldı. 1 de yenilgi aldı. İşte o maçlar:

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR: 1-1 18 AĞUSTOS 2019 PAZAR

Kasımpaşalı K.Hafez, Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da "Devam" dedi.

TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ: 2-2 15 EYLÜL 2019 PAZAR

Mete Kalkavan bu maçta orta hakemdi. G.Bbirliği'nin attığı ikinci golden önce Sturridge faulle yere indirildi. Bunu da atladı.

TRABZONSPOR-DENİZLİ: 1-2 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Maçta iki kritik pozisyon oldu. İlkinde iki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. İkincisinde Ekuban ceza sahasında indirildi. Kalkavan yine es geçti.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR: 2-2 15 MART 2020 PAZAR

Skrtel, hava topuna yükselmeye çalışan Nwakaeme'yi formasından çekip net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR başındaki Mete Kalkavan uyudu.

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