Kalkavan VAR’sa Fırtına kazanamıyor
Karadeniz temsilcisi, Mete Kalkavan'ın bu sezon atandığı 4 lig karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremedi.
Karadeniz temsilcisi, Mete Kalkavan'ın bu sezon atandığı 4 lig karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremedi. Kalkavan 1 maçta orta hakem, 3 mücadelede ise VAR olarak görev yaptı. Trabzonspor bu mücadelelerde 3 kez berabere kaldı. 1 de yenilgi aldı. İşte o maçlar:
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR: 1-1 18 AĞUSTOS 2019 PAZAR
Kasımpaşalı K.Hafez, Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da "Devam" dedi.
TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ: 2-2 15 EYLÜL 2019 PAZAR
Mete Kalkavan bu maçta orta hakemdi. G.Bbirliği'nin attığı ikinci golden önce Sturridge faulle yere indirildi. Bunu da atladı.
TRABZONSPOR-DENİZLİ: 1-2 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ
Maçta iki kritik pozisyon oldu. İlkinde iki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. İkincisinde Ekuban ceza sahasında indirildi. Kalkavan yine es geçti.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR: 2-2 15 MART 2020 PAZAR
Skrtel, hava topuna yükselmeye çalışan Nwakaeme'yi formasından çekip net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR başındaki Mete Kalkavan uyudu.
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TAKA: ADINIZ DA VAR'INIZ DA BATSIN
Geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta penaltısı es geçildi. Aydınus ve Kalkavan talimatları yerine getirdi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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