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26 Şubat 2020, Çarşamba
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kendini aştı

Trabzonspor kendini aştı

'de 1 maç eksiği bulunan ve 45 puan toplayan , geçtiğimiz sezona göre tam 9 puan daha fazlasını hanesine yazdırmayı başardı. Bordo-mavililer söz konusu haftalar itibarıyla son 9 sezonun en çok puanını topladığı sezonu yaşıyor.

'de son maçında ile deplasmanda 2-2 berabere kalan , puanını 45 yaparak şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavililer, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görev gelmesiyle birlikte her sezon üzerine koyarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 23 hafta sonunda 36 puan toplayan temsilcisi, bu sezon 23 hafta sonunda, 1 maçı eksik olmasına karşın 22 maçta hanesine 45 puan yazdırarak geçtiğimiz sezona 9 puan fark attı.

2010-11 SEZONUNDA SONRA EN ÇOK PUAN
Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en çok puanını bu sezon topladı. Karadeniz ekibi 2010-11'de 23 hafta sonunda 51 puan toplarken, 2011-12 (39), 2012-13(30), 2013-14 (34), 2014-15 (40), 2015-16 (27), 2016-17 (35), 2017-18 (36), 2018-19 (36) ve bir maç eksikle 2019-20 (45) puan topladı.

SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Trabzonspor şu ana kadar sergilediği performans ile gol yollarında da başarılı bir grafik çizdi. Bu sezon oynadığı 22 maçın 21'nde gol atma başarası gösteren Karadeniz ekibi sadece kalesine gol atamadı. Bordo-mavililer 5 maçta ise kalesinde gole kapatmayı başardı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda rakip filelere 49 gol gönderdi. Bordo-mavililer en son söz konusu haftalar itibarıyla rakip kalelere 2010-11 sezonunda 49 gol göndermişti. Lig'de bordo-mavilileri 42 golle takip etti.

DEPLASMANDA İLK SIRADA
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda bir maç eksikle oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasman maçlarında 19 puan toplayan bordo-mavililer dış sahada sıralamasında ilk sırada yer alırken, tek yenilgisini 5. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı almıştı.

  1. 26.02.2020
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