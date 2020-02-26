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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Rize maçı 30 TL

maçı 30 TL

Rize maçı 30 TL

Bordo-mavililerin, cumartesi günü ile evinde oynayacağı lig maçının biletleri satışa sunuldu. Fiyatlar şöyle: Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / 70 TL, Kategori 2 / 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney / Kuzey Kale Arkası 30 TL.

Bordo-mavililerin, cumartesi günü ile evinde oynayacağı lig maçının biletleri satışa sunuldu. Fiyatlar şöyle: Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / 70 TL, Kategori 2 / 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney / Kuzey Kale Arkası 30 TL.
  1. 26.2.2020
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