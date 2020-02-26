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26 Şubat 2020, Çarşamba
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İyi ki doğdun

İyi ki doğdun Pereira

devinin Portekizli sağ beki için dün idman öncesi kutlaması yapıldı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Pereira'ya pastanın ilk diliminden kaleci yedirdi. Pereira 36 yaşına girdi.

devinin Portekizli sağ beki için dün idman öncesi kutlaması yapıldı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Pereira'ya pastanın ilk diliminden kaleci yedirdi. Pereira 36 yaşına girdi.
  1. 26.2.2020
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