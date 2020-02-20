Sörloth UEFA’nın dikkatini çekti

Paylaşımda Sörloth'un bordo-mavili formayla son 9 maçta 10 gol attığı da belirtilirken, bu paylaşım yüzlerce beğeni aldı. Sörloth, EURO 2020 elemelerinde Norveç Milli Takımı formasıyla 5 maça çıkarken, 4 gol attı. Fırtına'da da 21 maçta 17 golü var.