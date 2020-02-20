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20 Şubat 2020, Perşembe
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Sörloth ’nın dikkatini çekti

Sörloth UEFA’nın dikkatini çekti

, 26 Mart'taki play-off maçında 'ı ağırlayacak Takımı'nda Sörloth'u ön plana çıkardı. 24 yaşındaki golcünün formalı fotoğraflarını paylaşan UEFA, takipçilerine "Sörloth, EURO 2020 play-off turunda fark yaratır mı?" sorusunu yöneltti.

Paylaşımda Sörloth'un bordo-mavili formayla son 9 maçta 10 gol attığı da belirtilirken, bu paylaşım yüzlerce beğeni aldı. Sörloth, elemelerinde Takımı formasıyla 5 maça çıkarken, 4 gol attı. Fırtına'da da 21 maçta 17 golü var.

  1. 20.2.2020
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