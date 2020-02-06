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06 Şubat 2020, Perşembe
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Boyu kısaymış!

Boyu kısaymış!

'ı keşfeden hocası , BeIN Sports'a konuştu.

Kaleci Uğurcan Çakır'ı keşfeden hocası , BeIN Sports'a konuştu. Arslan, Uğurcan'ın ilk başlarda orta sahada oynadığını ancak fiziğinin müsait olması nedeniyle onu kaleciliğe sevk ettiğini söyleyerek, "Ona izlemesi için CD'ler verdim. Bana 'Neden beni kaleci yapmak istiyorsun' dedi. Bileğinin ince, belinin ince, kollarının uzun, elinin büyük olduğunu anlattım. Onu 2 sene çalıştırdım. 'a gitmiş, boyu kısa diyerek almamışlar. Sonra babası 'a götüreceğini söyledi. O zaman işlemlerini tamamlayıp onu gönderdik" ifadesini kullandı.
  1. 6.2.2020
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