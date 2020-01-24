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24 Ocak 2020, Cuma
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bugün imzayı atıyor

Eddie Newton bugün imzayı atıyor

Yönetim, teknik kadroyu güçlendirmek adına prensip anlaşmasına vardığı 'de Lampard'ın yardımcısı olan 'u 'a getirdi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bugün Trabzon'da resmi imzayı atacağı ve Çimşir'in ikinci yardımcısı olacağı bildirildi.

Yönetim, teknik kadroyu güçlendirmek adına prensip anlaşmasına vardığı 'de Lampard'ın yardımcısı olan 'u 'a getirdi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bugün Trabzon'da resmi imzayı atacağı ve Çimşir'in ikinci yardımcısı olacağı bildirildi.

  1. 24.1.2020
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