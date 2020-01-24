Eddie Newton bugün imzayı atıyor

Yönetim, teknik kadroyu güçlendirmek adına prensip anlaşmasına vardığı Chelsea'de Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton'u Trabzon'a getirdi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bugün Trabzon'da resmi imzayı atacağı ve Çimşir'in ikinci yardımcısı olacağı bildirildi.