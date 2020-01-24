Eddie Newton bugün imzayı atıyor
Yönetim, teknik kadroyu güçlendirmek adına prensip anlaşmasına vardığı Chelsea'de Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton'u Trabzon'a getirdi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bugün Trabzon'da resmi imzayı atacağı ve Çimşir'in ikinci yardımcısı olacağı bildirildi.
Yönetim, teknik kadroyu güçlendirmek adına prensip anlaşmasına vardığı Chelsea'de Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton'u Trabzon'a getirdi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bugün Trabzon'da resmi imzayı atacağı ve Çimşir'in ikinci yardımcısı olacağı bildirildi.
- 24.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Eddie Newton bugün imzayı atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.