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En son 2016’da Rize’ye

En son 2016’da Rize’ye

Bordo-mavili takım, ligde 3 yıl sonra bir maçta 6 gol attı. Karadeniz ekibi son olarak 2015-16 sezonunun 32. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 6-0 yenmişti.

Bordo-mavili takım, ligde 3 yıl sonra bir maçta 6 gol attı. Karadeniz ekibi son olarak 2015-16 sezonunun 32. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 6-0 yenmişti.
  1. 29.12.2019
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