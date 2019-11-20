Yıldız adayı Kerem
Süper Lig'e altyapısından yetiştirdiği oyunculara en çok şans veren takım durumundaki Trabzonspor'da yeni yıldız adayı olarak Kerem Baykuş göze çarpıyor.
Süper Lig'e altyapısından yetiştirdiği oyunculara en çok şans veren takım durumundaki Trabzonspor'da yeni yıldız adayı olarak Kerem Baykuş göze çarpıyor. 2000 doğumlu orta saha oyuncusunun bu sezon kupa maçları başta olmak üzere ligde de kısa süreler alması bekleniyor. Sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren genç futbolcu, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor. Orta saha oynamasına rağmen rakip ceza sahasına da sık sık giren oyuncu gol yollarında da etkili.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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