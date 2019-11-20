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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Yıldız adayı Kerem

Yıldız adayı Kerem

'e altyapısından yetiştirdiği oyunculara en çok şans veren takım durumundaki 'da yeni yıldız adayı olarak göze çarpıyor.

'e altyapısından yetiştirdiği oyunculara en çok şans veren takım durumundaki 'da yeni yıldız adayı olarak göze çarpıyor. 2000 doğumlu orta saha oyuncusunun bu sezon kupa maçları başta olmak üzere ligde de kısa süreler alması bekleniyor. Sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren genç futbolcu, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor. Orta saha oynamasına rağmen rakip ceza sahasına da sık sık giren oyuncu gol yollarında da etkili.
  1. 20.11.2019
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