Sturridge idmanda

Ankaragücü maçı öncesi gözler Sturridge'nin üzerinde. Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen İngiliz yıldız, milli arada ülkesine gitmişti. 30 yaşındaki yıldız dün döndü ve idmana çıktı. Ünal Karaman da kritik eksiklerin olduğu haftada Sturridge'nin dönüşünü dört gözle bekliyor. Yıldız futbolcu ile ilgili son karar maç saati verilecek. Son bir kez testlerden geçecek forvetin kadroda olması bekleniyor.