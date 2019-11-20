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20 Kasım 2019, Çarşamba
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idmanda

Sturridge idmanda

Ankaragücü maçı öncesi gözler 'nin üzerinde. ve karşılaşmalarında forma giyemeyen İngiliz yıldız, milli arada ülkesine gitmişti. 30 yaşındaki yıldız dün döndü ve idmana çıktı.

Ankaragücü maçı öncesi gözler 'nin üzerinde. ve karşılaşmalarında forma giyemeyen İngiliz yıldız, milli arada ülkesine gitmişti. 30 yaşındaki yıldız dün döndü ve idmana çıktı. da kritik eksiklerin olduğu haftada Sturridge'nin dönüşünü dört gözle bekliyor. Yıldız futbolcu ile ilgili son karar maç saati verilecek. Son bir kez testlerden geçecek forvetin kadroda olması bekleniyor.

  1. 20.11.2019
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