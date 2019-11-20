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20 Kasım 2019, Çarşamba
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hamlesi

Sağlık merkezi hamlesi

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu dönem da en çok sakatlıklardan çeken , tam teşekküllü bir kurmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu dönem da en çok sakatlıklardan çeken , tam teşekküllü bir kurmak için kolları sıvadı. Bu süre zarfı içerisinde; teknik direktör Karaman'ın yönetime fizyoterapist talebinde bulunduğu belirtildi. Sturridge özel fizyoterapisti ile çalışırken, Mikel ve Onazi de 'daki özel doktorların gözetiminde tedavi sürecini atlattı.
  1. 20.11.2019
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