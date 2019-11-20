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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Karaman farkı

Karaman farkı

'da tam anlamıyla fırtınası esiyor. Son 2 yılda ekonomik olarak düzelmeye çalışan kulüpte takımında da saha içi ve saha dışı bütün konularda direkt 53 yaşındaki hoca ilgileniyor.

'da tam anlamıyla fırtınası esiyor. Son 2 yılda ekonomik olarak düzelmeye çalışan kulüpte takımında da saha içi ve saha dışı bütün konularda direkt 53 yaşındaki hoca ilgileniyor. Geçen yıl ve 'la yaşanan krizi fırsata çevirerek genç futbolcuların önünü açan bordo-mavili çalıştırıcı, şimdiki takımın temellerini attı. Kaleci Uğurcan Çakır'a şans veren Karaman; Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak gibi isimler A seviyesine getirdi. Ayrıca kulüp 4.5 yıl sonra Avrupa sahnesine dönerken, ligde şampiyonluk yarışı veren bir kimliğe büründü. Yabancı oyuncularından da en güzel şekilde verim alan Karaman, kendisinden önce mutsuz olan 'yı kaptanlığa getirdi, Joao Pereira'yı en istikrarlı futbolcusu yaptı, Novak transferiyle sol bekte tam isabet buldu, Ekuban ve Nwakaeme gibi az maliyetli oyuncuları getirdi, Sörloth hamlesi tuttu, Hosseini takımda yer buldu ve son olarak Sturridge ile Mikel gibi büyük yıldızları takımla kaynaştırmayı başardı. Teknik konular kadar adeta 'insan yönetimi' de yapan Trabzonspor'un hocası futbolculuğundan sonra yedek kulübesinden de başarılı bir performans sergiledi.

  1. 20.11.2019
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