Çok anlamlı pankart
Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların dün ziyaretçileri vardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeli ve Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi Personeli, antrenman öncesi Karaman ile bir araya gelerek tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olan bu büyük soruna parmak bastılar.
Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların dün ziyaretçileri vardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeli ve Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi Personeli, antrenman öncesi Karaman ile bir araya gelerek tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olan bu büyük soruna parmak bastılar. Futbolcular "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı bir pankart açarak hep birlikte bu evrensel soruna dikkat çektiler.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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