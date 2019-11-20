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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Çok anlamlı pankart

Çok anlamlı pankart

ve futbolcuların dün ziyaretçileri vardı. ve personeli, ve personeli ve , antrenman öncesi Karaman ile bir araya gelerek tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olan bu büyük soruna parmak bastılar.

ve futbolcuların dün ziyaretçileri vardı. ve personeli, ve personeli ve , antrenman öncesi Karaman ile bir araya gelerek tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olan bu büyük soruna parmak bastılar. Futbolcular "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı bir pankart açarak hep birlikte bu evrensel soruna dikkat çektiler.
  1. 20.11.2019
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