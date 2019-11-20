Ankaragücü alarmı

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor ligde 73. kez karşı karşıya gelecek. Bu periyotta Fırtına 37, başkent ekibi 16 kez kazanırken; 19 maç ise berabere sonuçlandı. MKE Ankaragücü, evinde oynadığı 36 lig maçının 14'ünü kazanırken, bordo-mavili ekip ise 13 maçtan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta berabere kaldı. Ankara'da oynanan 36 maçta MKE Ankaragücü, sahasında en farklı galibiyetini 1992-93'te 5-2'lik skor ile alırken, Trabzonspor'un iki golü şimdiki teknik direktörü olan Ünal Karaman atmıştı. Fırtına, başkent deplasmanındaki en farklı galibiyetini 2011-12'de 4-0'lık skor ile elde etti.



3 OYUNCU SINIRDA

3'er sarı kartı bulunan Jose Sosa, Nwakaeme ve Hosseini, A.Gücü karşılaşması öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Bu üç isim forma giyer ve kart görürlerse G.Saray derbisinde oynayamayacaklar. A.Gücü sınavında dinlendirilme ihtimali bulunan Sosa'nın dışında Nwakaeme ve Hosseini ile özel bir görüşme yapan Karaman, futbolcularını kart konusunda uyardı.