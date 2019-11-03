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03 Kasım 2019, Pazar
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'de bayram

Göztepe'de bayram

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından hoca değişikliğine giden sarı-kırmızılılar, Trabzon’da hayat buldu. Golü atan Jerome ile Alpaslan ve Beto, öne çıkan üçlüydü.

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan , Karadeniz'de nefes aldı. Sarı-kırmızılılar, 'in en zorlu deplasmanlarından biri olan Trabzon'da 3 puana uzandı. Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden Göz Göz, Jerome'un golüyle Fırtına karşısında sezonun ilk dış saha galibiyetini aldı. Göztepe'nin galibiyetinde başrolü oynayan Jerome'nin dışında Alpaslan ile kaleci Beto da günün öne çıkan adamlarıydı.

GEÇİT VERMEDİ

Savunmanın göbeğinde Titi ile birlikte görev yapan Alpaslan Öztürk, 90 dakika boyunca kritik müdahalelerde bulundu, tam 13 top uzaklaştırdı. 6 kez girdiği ikili mücadelelerde rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayan yıldız futbolcu, yüzde 90.3 pas isabetiyle oynadı. 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla maçın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

ARICAN'DAN MUTLUSU YOK

Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından Trabzon maçına Göztepe'nin başında çıkan , bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu. İyi futbolla sonuca ulaştıklarını söyleyen Arıcan, "Trabzon gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrılmak çok önemli" diye konuştu.

  1. 3.11.2019
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