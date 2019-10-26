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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Trabzon ile görüştüm

Trabzon ile görüştüm

Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 2-0 mağlup olduğu maçında takımının ilk golünü kaydeden , " beni istemişti, anlaşsaydık gidebilirdim." diye konuştu.

'ın forveti Marcus Berg, bordo-mavili takım ile görüştüğünü açıkladı. İsveçli golcü, "Yaz aylarında ile bazı görüşmeleri yaptık ancak sonuç çıkmamıştı. Trabzonspor beni istemişti, anlaşsaydık gidebilirdim. Onlara başarılar diliyorum, ben şu an takımımda mutluyum'' dedi.

  1. 26.10.2019
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