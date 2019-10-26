Trabzon ile görüştüm

Krasnodar'ın forveti Marcus Berg, bordo-mavili takım ile görüştüğünü açıkladı. İsveçli golcü, "Yaz aylarında Trabzonspor ile bazı transfer görüşmeleri yaptık ancak sonuç çıkmamıştı. Trabzonspor beni istemişti, anlaşsaydık gidebilirdim. Onlara başarılar diliyorum, ben şu an takımımda mutluyum'' dedi.