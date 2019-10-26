Trabzon ile görüştüm
Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 2-0 mağlup olduğu Krasnodar maçında takımının ilk golünü kaydeden Marcus Berg, "Trabzonspor beni istemişti, anlaşsaydık gidebilirdim." diye konuştu.
Krasnodar'ın forveti Marcus Berg, bordo-mavili takım ile görüştüğünü açıkladı. İsveçli golcü, "Yaz aylarında Trabzonspor ile bazı transfer görüşmeleri yaptık ancak sonuç çıkmamıştı. Trabzonspor beni istemişti, anlaşsaydık gidebilirdim. Onlara başarılar diliyorum, ben şu an takımımda mutluyum'' dedi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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